Milou uit ‘Temptation Island’ ziek: “Het bloed liep voortdurend naar m’n maag” SDE

17 augustus 2020

21u45

Bron: RTL Boulevard 0 Showbizz De Nederlandse Milou nam in 2019 samen met haar Vlaamse vriend Heiki deel aan ‘Temptation Island’, maar de relatie liep op de klippen. Met haar gezondheid is het ook niet al te best gesteld, laat ze weten aan RTL Boulevard.

Op sociale media vertelde Milou de afgelopen dagen al dat ze last had van keelpijn, hoge koorts, maar dat de voorgeschreven antibioticakuur niet aansloeg. Aan RTL Boulevard vertelt de Nederlandse nu dat ze met hoge ontstekingswaardes naar de spoedeisende hulp werd gestuurd. Omdat ze ook bloed braakte, vreesden ze voor een bloeding in de maag. De antibiotica sloeg ook niet aan. “Ik had hoge koorts en mega veel pijn in m’n maag", klinkt het. “Mijn amandelen waren zodanig ontstoken dat het bloed voortdurend naar mijn maag liep. Het was even flink schrikken. Maar het gaat gelukkig een stuk beter.”