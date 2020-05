Milou en Heikki uit ‘Temptation Island' vormen niet langer een koppel SDE

22 mei 2020

19u44 1 Showbizz Heikki en Milou namen vorig jaar deel als koppel aan ‘Temptation Island’. Ze overleefden de relatietest, maar na een stormachtige periode is hun relatie nu definitief voorbij. Dat laat Milou op Instagram weten.

De Instagram Stories van Milou spreken boekdelen: “Our relationship is over", schrijft de Nederlandse bij een innige foto van haar en de Vlaamse Heikki. “Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik en Heikki uit elkaar zijn." In 2019 namen de twee als koppel deel aan ‘Temptation Island’. Hoewel ze op het eiland bij elkaar de nodige jaloezie opwekten, slaagden ze erin om ‘Temptation Island’ zonder relatiebreuk af te sluiten. Maar in de reünie-aflevering was te zien hoe het koppel toch uit elkaar was. De gevoelens bij Milou waren verdwenen, al bleef Heikki hopen op een hereniging. Volgens een pancarte kwam die hereniging er ook, maar was die van korte duur. De breuk zou nu definitief zijn. Maar de liefde bleek te sterk, en in juni vormden ze alweer een koppel. “True love beats everything” - echte liefde overwint alles - schreef Milou bij een foto waarop ze haar Heikki kust. Heikki deelde dezelfde foto, en schreef erbij: “True love will always find his way” - ware liefde zal altijd z’n weg vinden.

De twee gingen later samenwonen en lieten zelfs matchende tatoeages zetten. Ze kozen voor de toepasselijke woorden ‘Our Way’, wat ‘onze manier’ betekent. Een duidelijke knipoog naar hun woelig liefdesleven.

Nu lijkt de liefde dan toch echt definitief voorbij.

