Milo Meskens heeft pas debuutplaat uit en wordt nu al gedraaid op de Waalse radio:"De deur naar Frankrijk staat nu écht open, zot!" Jolien Boeckx

09 april 2018

09u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Milo Meskens (22) haalt best zijn mooiste Frans boven. De singer-songwriter heeft pas zijn debuutplaat uit, maar wordt nu al gedraaid op de Waalse radio NRJ, met luisteraars tot in Frankrijk én verder. De deur om na Vlaanderen en Nederland ook Frankrijk te veroveren, staat wagenwijd open. “Ik heb de tijd van m’n leven. Mààr ik heb hier wel 18 jaar keihard voor gewerkt.”

En of het snel gaat voor Milo Meskens. Toen hij onlangs zijn single 'Stone Cold Liar' ging voorstellen bij Qmusic, wilden ze daar per se dat hij ook een nineties-hit coverde. Milo koos voor 'Het is een nacht' van Guus Meeuwis - in een Engelstalige versie. De Nederlandse talkshow 'RTL Late Night' hoorde dit "onwijs goed nummer" en nodigde hem prompt uit om het bij hen te komen zingen. En dus zijn ze daar over de grens ook al helemaal stapel op onze Vlaming, en worden zijn nummers vaak op de radio gespeeld.

Op 30 maart kwam dan zijn eerste album uit, 'Contrast'. "Dit is echt een plaat waar ik naartoe gewerkt heb sinds mijn vierde - vanaf dan speel ik gitaar. Mijn hele leven zit in die nummers verweven. De mooie momenten, maar ook slechte, zoals de scheiding van mijn ouders en de zelfmoord van mijn vriend", zegt hij. "Ik had deze plaat twee jaar geleden al kunnen uitbrengen, want toen had ik al 100 nummers klaar in 100 verschillende versies. Maar ik wilde pas een album uitbrengen dat echt het beste van mij is. Dat is 'Contrast' geworden."

Miljoenen likes

Voor zijn allereerste single uit dat album, 'Here with Me' uit 2016, kreeg hij al platina, en voor 'New Beginning' uit 2017 zelfs goud. Het zat er dik in dat ze ook ten zuiden van de taalgrens Milo Meskens zouden leren kennen. Op de Waalse radiozender NRJ is hij nu vaak te horen. Niet onbelangrijk: dat radiostation is ook actief in Frankrijk, Duitsland, Rusland, Zweden en Bulgarije. "NRJ haalt miljoenen likes op Facebook. Ik sta er zelf ook van te kijken", lacht Milo. "Dit is een ontzettend grote stap. Ik heb mijn eerste voet tussen de deur naar Frankrijk. Nu is het de bedoeling om verder te stromen. Het buitenland begint te wenken. Ja, er zit wat aan te komen, alleen kan ik er niks concreet over kwijt."

Op Milow en Coely na is het nog maar weinig Vlaamse artiesten gelukt om in Wallonië een plekje op de radio te veroveren. "Ik ben oprecht dankbaar. Dit is de tijd van m'n leven", lacht de jonge Oost-Vlaming. "Ik heb jarenlang overal geprobeerd en demo's opgestuurd. En toen ik dan eindelijk de kans kreeg, heb ik mijn gitaar genomen en ben ik heel ingetogen en puur een nummer gaan spelen. Ik denk dat mijn authenticiteit hier wel mee te maken heeft. Mijn muziek komt recht uit mijn hart." Nog een extraatje: hij werd pas ook op de affiche van Suikerrock gezet.

Milow achterna

Een wijze levensles kreeg hij trouwens van 'naamgenoot' Milow-nee, die naam heeft Milo niet gestolen, hij heet écht zo. "Hij heeft me gezegd om áltijd te blijven gaan, no matter what. Kansen moet je grijpen, ook al heb je maar twee uur geslapen (lacht)."

"Ik heb zoveel respect voor Milow. Hij is mijn mentor. In principe zou hij met pensioen kunnen, want hij heeft de hele wereld veroverd. Maar nee, hij blijft werken, zijn grenzen verleggen. Ik hoop echt dat ik over tien of vijftien jaar ook zo ben. Daar teken ik nu voor", besluit Milo.