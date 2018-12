Milo Meskens brengt nieuwste single over bedrog van zijn vriendin JOBG/DILA

15 december 2018

00u00 0 Showbizz Het Joe Christmas House werd gisteren geopend met een optreden van Milo Meskens en Regi. Samen brachten ze 'Ordinary', een nummer dat er kwam op vraag van de Limburgse dj. "Wat een eer dat net Regi mij vroeg om samen te werken. We hadden direct een goede klik", aldus Milo. "En dan wilde hij ook nog eens naar Spanje om dat nummer te maken. (lacht)" De singer-songwriter kreeg er ook het gezelschap van Timofey Reznikov, een bekende producer die al samenwerkte met David Guetta en Anne-Marie.

Maar een paar uur voor het vliegtuig vertrok, kreeg Meskens te horen dat zijn vriendin, met wie hij drie jaar lang een knipperlichtrelatie had, hem na de zoveelste kans had bedrogen. "Wij zijn daar aangekomen in de muziekstudio en terwijl Regi nog aan het uitpakken was, ben ik op de piano en mijn gitaar gevlogen om mijn woede in muziek neer te schrijven. Minder dan 24 uur later was het nummer geschreven, opgenomen én gemixt. Het moest zo zijn."

Tijdens het kalkoenenspel in het Christmas House verklapte Regi zijn voornemen voor 2019: "Ik vind dat ik best wel wat doe in het huishouden, maar Elke denkt daar soms toch anders over. Dus bij deze beloof ik wat vaker een handje toe te steken thuis." Milo hoopte vooral dat 'Ordinary' een succes zou worden, nationaal en internationaal. Hij sloot zijn set af met een akoestische versie van zijn hits 'Let You Go' en 'Stone Cold Liar'.