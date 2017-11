Miljoenenzaak tegen Disney, Demi Lovato en Idina Menzel om plagiaat 'Let It Go': maar wat denkt u? TDS

Bron: TMZ 0 AP Showbizz "Let It Go. Let It Goooooo": u hebt het vast wel al eens gehoord. Het intussen iconische nummer uit de Disney-animatiefilm "Frozen" werd meer dan 1,2 miljard (!) keer beluisterd op Youtube alleen. Volgens een Amerikaanse zanger is het nummer echter volledig gekopieerd.

Het is Jaime Ciero, een relatief onbekende zanger uit Los Angeles, die beweert dat het nummer 'Let It Go' een kopie is van zijn nummer 'Volar.' Ciero zegt dat de overeenkomsten er vingerdik opliggen: de klanken, melodieën, songtekst, het thema, en de productie zouden volgens hem identiek zijn.

Ciero nam zijn nummer op in 2008 en omschrijft zijn eigen song als "een enorm internationaal succes, dat miljoenen luisteraars bereikt en op talloze hitlijsten van de populairste, beste zenders belandt". Hij spant niet alleen een rechtszaak aan tegen Disney, maar ook tegen de zangeressen Idina Menzel, die het nummer zong voor de film, en Demi Lovato, die de officiële single opnam.

Schadevergoeding

Als Jaime Ciero zijn aanklacht wint, kan hij een duizelingwekkende schadevergoeding krijgen. De zanger eist een deel van de winst van de film, en van alle opbrengsten die voortkwamen uit de muziek en marketing. Maar of hij effectief genoeg heeft om zijn ​​zaak te winnen? Luister, en oordeel zelf.