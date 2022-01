Miljoenen kijkers verwacht voor reportage na nieuwe klacht tegen jurylid: Ali B staat er alleen voor



ShowbizzRapper Ali B, sinds 2013 ook coach in het tv-programma ‘The Voice of Holland’, heeft een tweede officiële klacht aan zijn broek voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Waarover die precies gaat, is niet bekend. “Het is meer dan ‘een hand op een bil’, het is veel ernstiger en dan denk je in de richting van ‘verkrachting’”, zegt showbizz-journalist Rob Goossens van Veronica Superguide. Morgen donderdag wordt ook de BOOS-YouTube-documentaire van Tim Hofman uitgezonden, de eigenlijke aanleiding van de grootste scandalitis in de Nederlandse showbizz.