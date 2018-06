Milieu-inspectie grijpt in bij buur van Chris Dusauchoit wegens enorme vliegenplaag TK

27 juni 2018

16u59

Bron: Belga 0 Showbizz De Milieu-inspectie heeft een veebedrijf in Holsbeek maatregelen opgelegd om de enorme vliegenplaag in te dammen die in de wijde omgeving voor overlast zorgt. Het bedrijf dient met name de goten waar de mest van de kalveren wordt opgevangen leeg te maken en te reinigen met een speciaal product. Het gaat om hetzelfde bedrijf waarover tv-presentator Chris Dusauchoit in april zijn beklag deed.

In april haalde Chris Dusauchoit onder meer omwille van de vliegenplaag op Twitter scherp uit naar het bedrijf. Hij is een buurman van het kalverbedrijf dat zich situeert in de omgeving van het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode (Holsbeek). “De vliegen zitten met dertig op je koffiezet, ze zitten op je bord, ze zitten op je confituur. Ik heb wekenlang de vliegenstront van mijn plafonds geschrobd.” Een 'Babylonische vliegenplaag', noemt hij het. Ook Hans Meus van het restaurant Gempemolen in Tielt-Winge maakte de afgelopen dagen in de media melding van het probleem.

Dusauchoit beschuldigde het bedrijf ook nog van andere andere milieuovertredingen. "Hij bouwde zonder vergunning van alles bij, waaronder een gebouw met een verbrandingsoven waarin hij (bouw)afval en bewerkt hout opstookt. Dag en nacht. En dan kwamen de ratten en de vliegen. Afvalwater en gier worden gewoon op de bedrijfsterreinen geloosd en lopen van daaruit de velden in. Alles wat hij niet mag doen, doet hij toch. Ik kan het aantal pv’s dat ik heb laten opstellen niet tellen. Maar hij trekt er zich niets van aan, en woont hier ook niet. Laat buitenlanders het vuile werk opknappen en duwt ze in een woning die ei zo na onbewoonbaar is verklaard. Ze slapen er op de grond. De boeren hier in de buurt die zich wél aan de regels houden trekken zich de haren uit de hoofd.”

Vliegenexplosie

"De Milieu-inspectie heeft tijdens een bezoek vastgesteld dat het veebedrijf aan de basis ligt van deze uitzonderlijke vliegenexplosie. De oorzaak is de kalvermest die in de opvanggoten terechtkomt vooraleer te worden afgevoerd naar de mestkelder en waarin vliegen zich razendsnel ontwikkelen. De inspectie heeft het bedrijf opgelegd die mest zo snel mogelijk te verwijderen en de goten te reinigen met een speciaal product. Wij volgen de situatie verder op", aldus woordvoerster Brigitte Borgmans.

In het verleden betrapte de Milieu-inspectie het veebedrijf al op gelijkaardige inbreuken. "De inspectie is zowel in 2016 als in 2017 opgetreden ten aanzien van de landbouwer omwille van problemen met mest en vliegen", aldus Borgmans. In de periode erna leken de problemen opgelost. "Tot nu zeer recent de enorme explosie van vliegen", klinkt het.