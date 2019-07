Miley Cyrus wordt spiritueel bij bezoekje aan Stonehenge DBJ

02 juli 2019

18u26

Bron: ANP 0 Showbizz Miley Cyrus (26) is in het Verenigd Koninkrijk. Na haar optreden zondag op het Glastonbury-festival besloot ze een stop te maken bij Stonehenge. Volgens de zangeres was het bezoek aan het prehistorische monument ‘spiritueel’.

Miley Cyrus betrad zondagavond de Pyramid Stage na het optreden van popster Kylie Minogue, en kort voor Vampire Weekend en The Cure opgingen. Maandag wilde ze even rustig de toerist uithangen na het belangrijk optreden. Plek van bestemming werd Stonehenge, het monument uit de Jonge Steentijd waarover nog steeds erg weinig geweten is.

Op Instagram deelde Cyrus een selfie naast het monument. Cyrus hintte op de theorie dat de grote stenen in het plaatsje Salisbury geplaatst zouden zijn door aliens. “I hope the aliens believe in me”, viel te lezen op haar Instagram Story.