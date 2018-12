Miley Cyrus & Liam Hemsworth in het geheim getrouwd IDR

28 december 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Ze heeft er tien jaar op moeten wachten, maar sinds enkele dagen mag popster en actrice Miley Cyrus (26) zich eindelijk de echtgenote noemen van de Australische acteur Liam Hemsworth (28). Afgelopen zondag gaf het koppel elkaar het jawoord tijdens een geheime plechtigheid in Tennessee.

Hoewel er al enkele dagen geruchten de ronde deden dat het stel effectief 'I do' had gezegd, duurde het drie dagen voor Miley en Liam hun nieuwe relatiestatus bevestigden. Dat deden ze door enkele zwart-witfoto's van hun heuglijke dag online te plaatsen. Tijdens de ceremonie droeg Miley een prachtige off-the-shoulderjurk van de Britse ontwerpster Vivienne Westwood, terwijl Liam voor een eenvoudig zwart kostuum had gekozen. "Dit feest was perfect voor hen", vertelt een vriend van het stel aan het Amerikaanse blad 'People'. "Ze hebben altijd gezegd dat ze een kleinschalige ceremonie wilden, waarop enkel hun familie en beste vrienden aanwezig waren. Miley was dan ook dolgelukkig dat ze het op die manier aangepakt hebben."

