Mila Kunis heeft spijt dat ze Ashton Kutcher niet de ruimte in liet gaan: “Nu is het te laat”

Ashton Kutcher had een ticketje gekocht voor een ruimtevlucht van Virgin Galactic, het bedrijf van Richard Branson. Maar z'n toen nog zwangere echtgenote Mila Kunis was bang dat er iets met hem zou gebeuren, en vroeg hem om niet te gaan. Kutcher verkocht daarop z'n ticketje door.

Last van hormonen

“Negen jaar geleden zei hij plots: ‘Ik heb een ticket om naar de ruimte te gaan’. En ik antwoordde: ‘Oh oké. Leuk.’ Maar de jaren gingen voorbij en plots hadden we een baby. En hij zei opnieuw: ‘Ik ga de ruimte in.' Waarop ik zei: ‘Dat is onverantwoordelijk. Dat kan je niet doen. Je bent een vader.’ Ik had zoveel last van m’n hormonen en zei dus: ‘Je kan niet gaan, je gaat sterven! Dat ding gaat ontploffen en dan ga je sterven en ga je me achterlaten met de kinderen.’” Daarop vroeg ze hem om het ticket te verkopen. “Wat hij ook doet, als de lieve man die hij is.”

Daar heeft ze nu spijt van. “Ik haat het. Ik ben bovendien zo’n grote fan van ‘Star Trek’. Dat ik hem de ruimte niet in liet gaan, was erg egoïstisch van me. Maar ik was een kersverse moeder en ik dacht: ‘Je kan me niet alleen laten met de baby’s.’ Daar kwam die beslissing vandaan. Ik wil graag dat iedereen weet dat ik hem nu wel de ruimte in zou laten gaan, maar het is nu helaas te laat."

Niet elke dag in bad

Ashton Kutcher en Mila Kunis hebben samen twee kinderen: Wyatt (6) en Dimitri (4). In de podcast ‘Armchair Expert’ verklapte het koppel onlangs dat ze hun kinderen niet elke dag wassen. Pas als ze echt onder het vuil zitten, gaan de kinderen in bad. “Waar ik opgroeide als kind was geen heet water, dus ik douchte sowieso niet veel”, legt Mila uit. En die gewoonte wordt voorgezet bij hun kinderen. “Toen ik kinderen kreeg, waste ik ze ook niet elke dag.” Haar man Ashton voegde daaraan toe dat het “geen zin heeft” om ze te wassen, tenzij je het vuil op ze kunt zien zitten.

Het koppel stapt zelf ook niet meer elke dag onder de douche. Ashton onthulde dat hij eigenlijk alleen zijn oksels en kruis dagelijks wast. “Ik heb wel de neiging om na een training wat water in mijn gezicht te gooien om alle zouten eruit te krijgen.”

