Mike van ‘Blind Getrouwd’ zet grote stap: hij gaat samenwonen met vriendin Hannah TDS

27 december 2018

13u36

Bron: Instagram 0 Showbizz Heugelijk nieuws voor Mike (39) van ‘Blind Getrouwd’. Hij en zijn vijftien jaar jongere vriendin Hannah (24) hebben samen de volgende stap in hun relatie gezet en zijn gaan samenwonen. Dat laat de ‘Blind Getrouwd’-deelnemer trots weten op Instagram.

“Na 10 jaar... hoofdstuk afgesloten”, schrijft hij bij een foto van een lege woonkamer. Mike heeft dan ook zijn koffers zijn gepakt, zijn oude woonst compleet leeggemaakt, en ging met zijn vriendin op zoek naar een nieuw liefdesnest.

“Ik had geen flauw idee wat me te wachten stond en welke impact het avontuur op mijn leven ging hebben. Ondertussen één van mijn getuigen getrouwd en één verloofd. Nadat er het afgelopen jaar belachelijk veel is gebeurd, zelf vandaag een grote stap gezet #blindgetrouwd #samenwonen”, klinkt het op Instagram.

Mike en Hannah maakten in mei dit jaar bekend dat ze een koppel vormen. Voor Mike een kans op nieuw liefdesgeluk, na zijn bewogen deelname aan ‘Blind Getrouwd’. Mikes huwelijk met Marjolein in het populaire VTM-programma was immers van wel zeer korte duur. De twee gingen al weer apart wonen nog voor het vijf weken durende experiment afgelopen was.

Begeerde vrijgezel

Het deed Mike het geloof in de liefde niet verliezen. “Ik wil even rust om de voorbije periode te verwerken. Maar ik ben er vrij gerust in dat ik de ware liefde nog wel zal tegenkomen”, zei hij eerder in een interview met deze krant. Sterker nog, omdat ‘Blind getrouwd’ zo droevig afliep voor hem - hij wilde wél helemaal voor het huwelijk gaan - werd Mike een begeerde vrijgezel. Hij werd zelfs even gelinkt aan Deborah van ‘Temptation Island’. “Ik krijg veel aandacht van vrouwen die met mij op date willen, of me willen troosten”, zei hij ook. Maar Hannah was hen dus allemaal voor.