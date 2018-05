Mike uit 'Blind Getrouwd' heeft een nieuw lief: "Het is nog pril" DBJ

03 mei 2018

13u32

Bron: Instagram 0 Showbizz Mike (39) uit 'Blind Getrouwd' heeft een nieuwe vriendin. De begeerde vrijgezel die in het VTM-programma aan de kant werd gezet door Marjolein, vond de liefde bij de vijftien jaar jongere Hannah (24) uit Zottegem.

Voor heel Vlaanderen was te zien hoe Marjolein het hart van Mike brak in het VTM-programma 'Blind Getrouwd'. Het koppel scheidde nadat ze elkaar een emotionele brief schreven in de voorlaatste aflevering. Maar nu heeft Mike echt de liefde gevonden, bij Hannah. Hannah is 24 jaar en werkt in een kinderdagverblijf, vermoedelijk leerden de twee elkaar kennen via Instagram.

"Het klopt dat ik sinds kort een nieuwe vriendin heb", aldus Mike. "Het is nog pril, dus we zouden mekaar nog beter willen leren kennen in alle rust en sereniteit."

Na afloop van 'Blind Getrouwd' was Mike een erg begeerde vrijgezel. Er raakte ook bekend dat hij sms'jes stuurde naar Deborah, die in 'Temptation Island' aan de kant werd geschoven door Tim 'Timptation' Wauters. “Plots kreeg ik een berichtje van Mike met de boodschap dat hij de suggesties van de kijkers wel grappig vond (veel kijkers vonden dat ze een mooi koppel zouden vormen, nvdr). En dat we misschien eens moeten afspreken”, zei Deborah daarover. Toch was er van een romance geen sprake. “We hebben alleen enkele berichten gestuurd. Mike wilde nog wel samen op de foto gaan enzovoort, maar eerlijk: ik heb eventjes genoeg van alle aandacht."