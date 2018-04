Mike Myers bedroefd over dood Verne Troyer Redactie

22 april 2018

09u24

Bron: BuzzE 3 Showbizz Komiek Mike Myers reageert met droefheid op het overlijden van acteur Verne Troyer. De kleine acteur was bekend van zijn rol als Mini-Me in de films van Austin Powers. Mike Myers is de schrijver van de spionnensatires en vertolkte de titelrol.

"Verne was een volleerd professional en een baken van positiviteit voor de mensen die de eer hadden om met hem samen te werken", zegt Myers tegen Deadline. "Het is een trieste dag, maar ik hoop dat hij zich op een betere plaats bevindt. Hij zal erg gemist worden."

Verne Troyer, die 49 jaar is geworden, speelde in Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999) en Austin Powers In Goldmember (2002). Troyer speelde in de filmparodies een gekloonde versie van Myers' personage Dr. Evil. Hij was kleiner van stuk, maar twee keer zo slecht van aard. Troyer speelde ook samen met Myers in de komedie The Love Guru.