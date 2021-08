Mijn vader zei: ‘jij wordt niks’: Luc Appermont openhartig over jeugd in ‘Speeltijd’

ShowbizzIn het Joe-programma ‘Speeltijd’ keert Ann Van Elsen (41) elke week met een bekend persoon terug naar de klas (middelbaar of lagere school) om samen de fijne momenten uit de tienerjaren te herbeleven. Deze week is Luc Appermont (71) te gast, die vertelt over hoe hij wel eens gepest werd, over biergistpillen tegen grijs haar en over zijn vader.

Luc werd als kind wel eens gepest

“Ik denk dat een kind dat zich toch niet begrepen voelt, reacties uitlokt bij anderen die wel mee in het kielzog lopen. Ik stond altijd een beetje aan de kant. Wat ze deden? Gewoon erop kloppen zeker. (lacht) Maar ik vond dat niet erg, ik vocht wel terug. Ik liet me zeker niet doen, ik was geen mama’s kindje.”

Hoe Luc erin slaagt om er jong uit te blijven zien

“Ik heb een vriendin met een verzorgingstehuis in Hasselt waar ik mijn moeder vroeger naartoe bracht voor een maandelijkse verzorging. Dat is een band gebleven en daar ga ik om de 2 maanden naartoe en dan laat ik me volledig onder handen nemen. Dat is voor mij het zaligste moment. Voor de rest probeer ik gezond te eten. Je mag nog zo veel smeren, maar het is vooral vanbinnen. Dokter Lecompte heeft ook ooit geschreven dat je biergistpillen moest nemen om geen grijs haar te krijgen. Dat heb ik wel gedaan, tot 60 pillen per dag. Ik mag me gelukkig prijzen. Ik ga om de drie à vier weken naar de kapper en dan zet hij een kleuring op mijn haar. Maar kijk, ik ben nu al twee maanden niet geweest, maar Bart knipt het wel af en toe tussendoor.” (lacht)

Luc over start van carrière: Mijn vader zei: jij wordt niks.

“Toen ik voor de eerste keer thuis liet vallen, dat ik presentator wilde worden, zei mijn vader zonder opkijken: ‘jij wordt niks’. Dat was een ver van zijn bed show. Ik nam hem dat toen heel erg kwalijk en daarna niet meer. Maar eigenlijk is dat de stimulans geweest voor mijn carrière. Ik wilde bewijzen dat ik het wél kon. Later werd mijn vader mijn grootste fan, ik moest er altijd voor zorgen dat er een plaats was in het publiek toen ik later tv-shows deed. Jammer genoeg hebben we daar nooit meer over gesproken. Dat was ook zo, de vader was de kostwinner en alles werd met de moeder besproken.”

‘Speeltijd’, elke zaterdag tussen 10u en 12u op Joe.

Lees ook