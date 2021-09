‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’-winnaars Ayse en Lorenzo trouwen volgende maand in Italië: “De regels zijn daar heel streng, maar het wordt een feest”

Sinds juli runnen Ayse en Lorenzo hun Turkse pop-uprestaurant Bar Nazar in Antwerpen, maar dat avontuur stopt eind september. Ze maken zich klaar voor het feest waarop ze al heel lang wachten: hun Italiaanse sprookjeshuwelijk. “Normaal zouden we op 22 mei 2020 gehuwd zijn, maar om de welbekende reden moesten we dat uitstellen. Het is nu echt genoeg geweest, ik word ongeduldig. We zijn bijna vijf jaar verloofd”, vertelt Ayse aan Story. “Twee weken geleden kozen we nog onze trouwringen en nu zijn we er volledig klaar voor! We kijken er enorm naar uit. En eindelijk kunnen we op een normale manier met mensen contact hebben, zonder mondmaskers. Wees maar zeker dat we uitbundig zullen feesten. Vele vrienden en familie hebben we al lang niet meer gezien.” “Alle gasten hebben wel een covid safe ticket nodig om het feest te mogen bijwonen,” voegt Lorenzo toe. “In Italië zijn de regels strenger dan in België, maar dat beïnvloedt onze feeststemming niet. Iedereen heeft er veel zin in!”