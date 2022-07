“Mijn Instagram zit vol met tettenfoto’s”: Conner Rousseau krijgt dagelijks oneerbare voorstellen

Puffen en zweten tijdens uittocht Tomorrow­land: “Mentaal en fysiek helemaal kapot”

Het eerste weekend van Tomorrowland zit er alweer op. Voor heel wat mensen een onvergetelijke editie na twee jaar coronapech. Al zal niet alleen de muziek en de sfeer bijblijven. Het was dit weekend op de festivalweide al bijzonder warm. Een voorbode voor wat muziekliefhebbers de komende twee weekends nog te wachten staat. “Er was nergens schaduw en hebben dus veel in de zon gestaan. We zijn ook goed verbrand”, aldus een van de vele festivalgangers. Veel water drinken en insmeren is dus de boodschap!

