“Mijn baas is de belastingbetaler”: Arbeidseconoom Stijn Baert wil met onderzoek wegen op beleid

bv 25 JAAR K3. “Ik voel me soms een aapje in de zoo”: opnieuw besloot een K3'tje te vertrekken

2015. Dat ‘K3 zoekt K3’ een kijkcijferkanon zou worden, daar hadden Studio 100 en VTM alle vertrouwen in. Een personeelswissel hoefde niet noodzakelijk het einde van de groep te betekenen, dat was ook al bewezen toen Josje Kathleen opvolgde. Maar de test die er nu aankomt, boezemt zelfs Gert een beetje angst in.