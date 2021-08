"Mijn baas gaat me terug in de studio moeten dúwen": Kim Debrie maakt hele zomer mobiele radio in ‘Zot veel vakantie’

Precies in de helft zit Kim Debrie deze week met haar zomerprogramma 'Zot veel vakantie'. In juli doorkruiste ze heel Vlaanderen, sinds begin deze week is Blankenberge haar vaste uitvalsbasis. "Op 15 augustus reiken we hier de 'Radio 2 Zomerhit' uit en tot dan blijven we hier rondhangen. De timing is perfect, zo blijkt. Terwijl luisteraars me berichten sturen over het slechte weer in het binnenland, genieten wij hier van de zon. Heerlijk, gisteren ben ik zelfs buiten gaan zwemmen."