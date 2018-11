Mijlpaal voor Xander De Rycke: voorlopig rijbewijs gehaald TK

06u55 0 Showbizz Xander De Rycke (30) heeft na ‘zevenhonderd keer stilvallen’ zijn voorlopig rijbewijs gehaald. Dat meldt de comedian op Instagram. Binnen een negental maanden mag hij zijn examen afleggen.

“Zevenhonderd keer stil vallen, dertig geschrokken bomma’s, twaalf wilde katten, twee bijna afgereden spiegels en één marginaal die achterwaarts bijna onder mijn wagen stapte, maar vooral twintig uur rijles later heb ik mijn attest”, aldus Xander.

Het was geen gemakkelijke weg, meldde hij nog. “Ik ga eerlijk zijn: ik wou er halverwege de stekker uittrekken, want ik zag het niet meer zitten. Maar de waarheid is dat de VAB en mijn instructeur Peter (een man die volgens mij alles kan besturen van hovercraft tot zeppelin) mij er kalm en professioneel door hebben gekregen.”

Xander mag nu zijn voorlopig rijbewijs gaan afhalen en kan dan binnen minimum negen maanden zijn rijexamen afleggen.