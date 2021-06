Mijlpaal in Marvel-universum: Loki is naast genderfluïde ook biseksueel

In een aflevering van ‘Loki’, een nieuwe ‘Marvel’-serie die sinds 9 juni te zien is op Disney+, werd er duidelijk dat zowel Loki als Lady Loki biseksueel zijn. In een van de episodes hebben de twee personages het namelijk over hun romantisch verleden. Daarin vroeg het personage van Di Martino aan het personage van Hiddleston of hij zich aangetrokken voelde tot mannen of vrouwen. “Beiden”, klonk het bevestigend. “Net zoals jij.”

Begin juni bleek ook al dat het personage van ‘Loki’ genderfluïde is, maar dat wisten fans van ‘Marvel’ al langer. Ook in de stripverhalen kwam de seksualiteit van De God van het Onheil al aan bod, maar het nieuws werd dus pas echt bevestigd in de Disney+-serie. Kate Herron, de regisseur van de reeks, reageerde ondertussen al op het nieuws. Al sinds het begin van de reeks was de seksualiteit van Loki namelijk ontzettend belangrijk voor haar. “Het is altijd al mijn doel geweest om te erkennen dat Loki biseksueel is. Het is een deel van wie hij is en ook van wie ik ben. Ik weet dat dit een kleine stap is, maar momenteel ben ik alvast erg gelukkig”, klinkt het op Twitter.