Miguel Wiels stampt nieuwe boyband uit de grond: "BOBBY moet een blijvertje worden" Isabelle Deridder

20 augustus 2019

00u00 0 Showbizz Brecht, Ryan, Aaron, Ruben en Simon: momenteel nog vijf vrij onbekende jongemannen, maar als het van Miguel Wiels, Peter Van de Veire en Niels Destadsbader afhangt, zijn ze binnenkort als boyband BOBBY 'the next big thing' in het Vlaamse showbizzlandschap. "We mikken op goed in het oor liggende popmuziek."

Een jaar geleden richtten muzikale vrienden Miguel Wiels, Peter Van de Veire en Niels Destadsbader het entertainmentbedrijfje Les Flamands op. "Onze focus ligt in de eerste plaats op muziek, waardoor we al vrij snel het idee kregen dat we een boyband wilden oprichten", zegt Miguel Wiels (46). "We hebben er niet zozeer over nagedacht of dat een commercieel slimme zet is, we wilden dit gewoon doen. Ik weet dat er mensen zijn die nu ongetwijfeld denken dat boybands over hun hoogtepunt heen zijn, maar wij zien het vooral als een unieke kans. We brengen met BOBBY iets wat er momenteel niet is. En voor je het vraagt: we beginnen geen boyband omdat ik op die manier een oude levensdroom toch nog in vervulling kan laten gaan. Ik ben weliswaar muzikaal, maar ik kan niet zingen en ik ben geen adonis", lacht Miguel.

Gelukkig wisten ze bij Les Flamands vijf mannen te vinden die wél aan die voorwaarden voldoen. Al is het wel opmerkelijk dat ze stuk voor stuk kozen voor blanke jongemannen, terwijl er in andere jeugdige popformaties als #LikeMe of Campus 12 wel aandacht is voor diversiteit en kleur. "Ik wil heel duidelijk zeggen dat wij niet bewust op zoek zijn gegaan naar vijf blanke jongens", klinkt het stellig bij Miguel. "Wij hebben verschillende auditiedagen gehouden, waarop iedereen welkom was. Maar als je een boyband samenstelt, dan moet je met verschillende factoren rekening houden. We hebben meerdere mensen gezien die over een geweldige stem beschikten. Maar het is niet omdat iemand goed kan zingen, dat het ook matcht als die persoon samen moet zingen met anderen. Toen we Aaron, Brecht, Ruben, Ryan en Simon bij elkaar plaatsten, vielen die puzzelstukjes plots wel in elkaar. Zij maken van BOBBY een stoere boyband waarin alles klopt."

In het Engels

Wie boyband zegt, denkt daarbij haast onmiddellijk aan het (intussen ter ziele gegane) Britse fenomeen One Direction. "Of je BOBBY het Vlaamse antwoord mag noemen op Harry Styles en co.? Die vergelijking gaat voor een stuk op, maar 't is niet dat we One Direction gaan kopiëren, hé. De jongens zullen ook in het Engels zingen, ze brengen popmuziek en ze zijn ook met vijf, maar daar stopt de vergelijking. De bedoeling is echt om iets unieks te brengen. Alles wat One Direction ooit gedaan heeft gaan copy-pasten, dat zou maar flauw zijn. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het muzikale luik bij BOBBY en ik zou dat persoonlijk ook maar een teken van weinig beroepseer vinden."

"Bovendien zou ik het niet kunnen verdragen mochten de jongens gaan teren op een oude succesformule. Zo werkt het niet in de showbizz. We prenten hen iedere dag in dat ze hard zullen moeten werken. Ze krijgen hun carrière zeker en vast niet cadeau. De race is nooit gereden en ze moeten iedere keer opnieuw het beste van zichzelf geven. BOBBY moet een blijvertje worden in het Vlaamse muzieklandschap. Zowel Les Flamands als de groepsleden zijn er rotsvast van overtuigd dat dit kan lukken."

Op 6 september komt BOBBY's eerste single, 'Hey Don't You Know', uit. Wie de jongens al eerder live aan het werk wil zien, kan op 31 augustus voor hun allereerste optreden afzakken naar Buikrock in Deerlijk. Op Facebook en Instagram kan je bovendien volgen welke avonturen de bandleden beleven in hun BOBBY-caravan.

Aaron (17)

Aaron is veruit het bekendste gezicht van de band. Hij was eerder al te zien als kandidaat in 'Kadanza' en 'The Voice Kids', en als acteur in '4eVeR' en 'Kosmoo'. In 2013 maakte hij deel uit van de popgroep KETZ.