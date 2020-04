Miguel Wiels reageert in ‘Vandaag’ op scherpe uitspraken over leerkrachten: “Ik zou het zo opnieuw doen” SDE

20 april 2020

23u09

Bron: VRT 5 Showbizz Dit weekend zorgde Miguel Wiels (47) voor een heuse Twitter-oorlog toen hij reageerde op Dit weekend zorgde Miguel Wiels (47) voor een heuse Twitter-oorlog toen hij reageerde op de onderwijsbonden die niet willen raken aan de grote vakantie van de leerkrachten . In ‘Vandaag’ vertelt hij over de hevige reacties die daarop volgden.



Kan het onderwijs een week langer doorgaan? Muzikant Miguel Wiels zorgde afgelopen weekend alvast voor een bommetje op Twitter. Hij maakte zich boos op de onderwijsbonden die niet willen raken aan de grote vakantie van de leerkrachten. Hij postte een screenshot van een nieuwsartikel, waarin secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale Koen Van Kerkhoven zegt dat leerkrachten niét zouden moeten werken in de zomer. “Ze verdienen rust na deze hectische periode”, klinkt het daarin. Iets waar Wiels niet meer akkoord kon gaan. “Geen weekje willen doorwerken in juli?”, schreef hij. “Geen loonverlies en nauwelijks moeten werken in 7 weken... Leg dat maar eens uit aan alle hardwerkende, bloedende zelfstandigen. En aan mijn muzikanten en crew zonder werk en inkomsten, beste vakbond. #foei”

Uit de storm aan reacties is er hem één heel erg bijgebleven, vertelt hij in ‘Vandaag’. “Een kleuterjuf stuurde mij dat ze nooit nog mijn K3-liedjes zou afspelen in de klas”, klinkt het bij Miguel. “Dat maakte me best wel triestig.” Op de vraag of hij de tweet opnieuw zou posten, antwoordt hij vastberaden “Ja! Ik zou m'n tweet misschien iets minder scherp stellen, maar ja: ik zou het opnieuw posten.”