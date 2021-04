Miguel Wiels over K3-coronaparodie ‘10.000 luchtkastelen’: “Het was gewoon om te lachen, jongens”

ShowbizzK3 neemt in de satirische tv-show ‘Even tot hier’ in Nederland de aanpak van de coronacrisis zwaar op korrel. Ze hebben de tekst van hun megahit ‘10.000 luchtballonnen’ in een nieuw jasje gestoken, waardoor deze single nu als ‘10.000 luchtkastelen’ door het leven gaat. Daarin geven ze kritiek op de Nederlandse regering, met Mark Rutte op kop. “Dit was helemaal geen statement van K3", reageert Miguel Wiels bij VTM NIEUWS. “Ik heb het gevoel dat de Belgen nog niet klaar zijn voor dit soort humor.”

Niet alleen hier, maar ook in Nederland heeft de regering al een paar keer versoepelingen aangekondigd. Maar door de slechte coronacijfers konden ze hun beloftes niet waarmaken. Iets wat bij veel mensen kwaad bloed zet, ook bij de K3'tjes. Om hun ongenoegen te uiten, hebben de meisjes een parodie gemaakt op hun nummer ‘10.000 luchtballonnen’, en die is iets kritischer dan dat je van de K3'tjes zou verwachten. Oordeel gerust zelf.

“Ze flikken het keer op keer”

In het nummer worden de Nederlandse minister-president Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonghe te kijk gezet: “Mark en Hugo komen steeds met een plan met een datum erbij. Ze bouwen een schitterend luchtkasteel, maar dan blijkt dat het echt nog niet kan. We waren zo blij, maar die datum blijkt steeds opnieuw irreëel. Telkens weer. Oh, ze flikken het keer op keer.”

Het refrein gaat als volgt: “10.000 luchtkastelen bouwen ze met elkaar. 10.000 luchtkastelen, nooit is het eens waar. 10.000 routekaarten zo onberekenbaar. 10.000 luchtkastelen storten telkens in elkaar.” En ook in de tweede strofe is de kritiek scherp: “Want ze bieden ons zo graag perspectief opdat alles weer mag. Weer een worst voor mijn neus, jongens allemachtig. Wij zijn toch niet dom en naïef: zo’n onhaalbare dag, nou dat vinden zelfs wij superkinderachtig. Kap es man, met je knullige stappenplan.”

Geen standpunt innemen

In een reactie laat Studio 100 weten dat deze bijdrage van K3 onderdeel was van een satirisch programma “waarbij K3 uiteraard voor de rest totaal geen verder politiek standpunt inneemt.” “Het is bedoeld als humor, ze lachen ook met zichzelf, en weerspiegelt op geen enkel vlak een standpunt van één van de meiden, K3 of Studio 100", zegt Studio 100-woordvoerder Ann Janssens.

“Gewoon om te lachen”

Miguel Wiels, liedjesschrijver van K3, reageert bij VTM NIEUWS op de parodie. “Het lijkt alsof België nog niet klaar is voor dit soort humor. De meisjes van K3 hebben een kindvriendelijk imago, maar zijn ook mensen van vlees en bloed en met veel humor. Dit was gewoon om te lachen, jongens.”

Bekijk hieronder het volledige lied:

