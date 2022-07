Miguel Wiels over de allergrootste K3-hit ‘Oya Lélé’: “Een hit dankzij de meisjes, ik voelde het niet”

Muziek Vlaamse artiesten brengen massaal zomersin­gles uit: “Iedereen wil scoren in ‘Tien om te Zien’ of ‘Zomerhit’”

Met een comeback van Erik Goossens en een nieuwe single van Dana Winner, tot releases van jong talent à la Camille en Metejoor. De Vlaamse muziekwereld bevalt tussen nu en komende weken van een joekel aan zomersingles. Meer dan vijftig in totaal, en allemaal met hetzelfde doel: een hit scoren in ‘Tien Om Te Zien’ of ‘Zomerhit’. “Maar wie twintig jaar geleden vaste klant was, kreeg geen Win for Life op succes vandaag”, voorspellen kenners.

23 april