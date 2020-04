Miguel Wiels onder vuur na scherpe uitspraken over leerkrachten: “Nauwelijks gewerkt in 7 weken” MVO

19 april 2020

09u17 0 Showbizz Miguel Wiels (47) krijgt bakken kritiek te verwerken op sociale media vanwege enkele scherpe uitspraken die hij deed op Instagram. Zo haalde hij uit naar leerkrachten, die volgens hem zouden moeten doorwerken in de zomer.

Hij postte een screenshot van een nieuwsartikel, waarin secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale Koen Van Kerkhoven zegt dat leerkrachten niét zouden moeten werken in de zomer. “Ze verdienen rust na deze hectische periode”, klinkt het daarin. Iets waar Wiels niet meer akkoord kon gaan.

“Geen weekje willen doorwerken in juli?”, schreef hij daarbij. “Geen loonverlies en nauwelijks moeten werken in 7 weken... Leg dat maar eens uit aan alle hardwerkende, bloedende zelfstandigen. En aan mijn muzikanten en crew zonder werk en inkomsten, beste vakbond. #foei”

Kritiek

Daarmee haalde hij zich honderden woedende reacties op de hals, niet in het minst van mensen die zelf in het onderwijs staan. “Ik geef nog elke dag digitaal les”, klinkt het. Of: “Miguel, met alle respect, maar ‘nauwelijks moeten werken?’ Ik ben volledig akkoord dat er mensen zwaarder slachtoffer zijn van deze crisis dan wij als leerkracht, maar als leerkracht met toch wel wat beroepseer heb ik wel moeite met jouw uitspraak hoor nu. ‘t Is niet omdat we niet dagelijks op school moeten zijn dat we niet dagelijks moeten werken en alles op alles zetten om de kinderen toch zoveel mogelijk bij te benen. Een beetje respect van aan beide kanten mag wel, vind ik. #foei”

“Leerkrachten werken sowieso nog tot een stuk in juli en beginnen weer midden augustus”, wijst iemand anders uit. “Omdat er meer te doen is dan alleen lesgeven, maar dat vergeet men vaak.”

Verontschuldiging

Wiels verontschuldigde zich later in een tweede post. “Blijkbaar zaterdag, want veel leerkrachten vonden toch tijd om hier furieus te reageren (is een mopje). Had niet mogen veralgemenen naar heel korps, er zijn inderdaad veel leerkrachten die elke dag hard hun best doen. Zoals juf Leen. Of juf Freya. Ik bedoelde niet dié mensen, maar hun bekrompen en wereldvreemde vakbond. Er volgen na die mogelijke extra week dus nl nog 7 extra weken waarin er ‘minder’ (beter dan nauwelijks) moet gewerkt worden.”