Miguel Wiels kaapt Sportpaleis met meer dan 100 Belgische artiesten: “Zotste dat ik ooit gedaan heb, maar drang om live op te treden is groot”

ShowbizzHanden van de pauzeknop. “Wij gaan optreden!”, dixit Miguel Wiels (48). In het Sportpaleis nog wel en 24 uur live aan één stuk. Samen met zijn band kaapt hij op 12 maart de arena, exact een jaar nadat de volumeknop van zijn sector op nul ging. “Non-stop livemuziek, zonder slaap of pauze. Als tegengif voor de schade van het voorbije jaar.” Op de affiche: meer dan 100 Belgische artiesten, van pop tot rock en schlager. Als toeschouwer kijkt u vanuit uw kot gratis mee via HLN.be.

De komende twee weken haalt hij best nog wat slaap in, want van vrijdag 12 maart 18 uur tot zaterdag 13 maart 18 uur doet Miguel Wiels geen oog dicht. “Hopelijk val ik niet in slaap achter mijn piano”, klinkt het lacherig. Nu kàn hij nog lachen. Na een muzikale marathon van 24 uur zal ‘t wat anders zijn. “Ik heb al heel wat Sportpaleisconcerten gedaan, maar die duren zo'n twee uur. Nu zijn het er twaalf na elkaar. Zònder 5 minuutjes pauze. Als iemand van onze band naar het toilet moet, moet een ander bandlid hem opvangen”, vertelt Wiels. Het is een serieuze uitdaging, beseft hij. “Maar wij willen nog eens live optreden. En waarom dan eens niet zot doen en 24 uur aan één stuk spelen? Ik heb dat idee eerst afgetoetst bij verschillende artiesten en zij waren allemaal even enthousiast. Zie het als een soort tegengif omdat we een jaar lang niet hebben kunnen spelen. En dan exact op de dag waarop ons land een jaar geleden in lockdown ging, heel symbolisch.”

Met twaalf muzikanten zullen ze het middenplein van de Antwerpse concerttempel inpalmen. Aangevuld door nu al iets meer dan honderd Belgische artiesten - ieder van hen zal een sneltest in de backstage ondergaan en artiesten die tussen de avondklok aan bod komen, krijgen een attest om de baan op te mogen. “We hebben de goedkeuring op lokaal vlak gekregen. En ook minister-president Jan Jambon staat achter ons initiatief”, zegt Sportpaleis-baas Jan Van Esbroeck. Wie de artiesten zijn, houden Miguel en hij nog even geheim. Maar dat Niels Destadsbader tussen die lange lijst zal staan, is vrij voor de hand liggend. Het is uiteindelijk met de band die al zijn optredens klank bijzet. “Er zullen pop-, rock-, kleinkunst- en schlagerartiesten langskomen. In het Engels, Frans en Nederlands. Alle genres kriskras door elkaar. Per uur zal er een line-up zijn van een vijftal artiesten. Goed voor in totaal meer dan 400 nummers”, legt Miguel uit. Van één nummer tot een kwartier optreden: alles kan. “Er gaat geen repetitie aan vooraf. Je kan het zien als een hele lange jamsessie. Maar als band zijn we al sinds 2004 op elkaar ingespeeld, daardoor kan zo’n stunt ons lukken.”

Volledig scherm Niels Destadsbader en Miguel Wiels © Joel Hoylaerts/Photo News

24 uur livemuziek vanuit uw zetel, rechtstreeks gestreamd op HLN.be. Ervan uitgaand dat onze website, coproducent van dit concert, dagelijks zo’n twee miljoen bezoekers trekt en die mensen allemaal kijken naar de livestream, goed voor zo’n honderd virtueel uitverkochte Sportpaleizen, dus. En helemaal gràtis. “Het is een non-profit concert. De artiesten zullen vrijwillig en gratis komen optreden, om te tonen dat ze er allemaal goesting in hebben om hopelijk zo snel mogelijk weer op dat podium voor volk te staan”, aldus Wiels. “De muzikanten die hier 24 uur gaan staan zweten, zullen wel bescheiden vergoed worden. Net zoals de technici.” “Dit is, excuseer me voor de uitdrukking, het voorspel van waar we binnenkort naartoe gaan: weer zorgeloos van muziek genieten in volle concertzalen. Het wordt tijd dat de consument daarnaar begint te verlangen”, treedt Sportpaleis-baas Jan Van Esbroeck bij. “Het is voor ons meteen ook een test om te zien of de consument er zit op te wachten.”

24 UUR LIVE is vanaf vrijdag 12 maart om 18 uur gratis te volgen op HLN.be en via de HLN-app. Info via: 24uurlive.be

