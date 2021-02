Miguel Wiels heeft zijn twijfels over jongen bij K3: “Nobel idee, maar of het publiek dit gaat pikken...”

TV Lidewij Nuitten gaat op zoek naar jeugdlief­de in ontwapenen­de docureeks

6:00 Reporter Lidewij Nuitten (28) vraagt zich in de driedelige docureeks ‘Waar is Mark?’ af wat er geworden is van haar jeugdliefde die ze begin jaren 2000 leerde kennen. Met de camera op de schouder trekt ze op onderzoek.