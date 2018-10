Miguel Wiels had 'iets' met een K3'tje KDL

10 oktober 2018

10u35

Bron: MNM 0 Showbizz Miguel Wiels trok vanmorgen naar de studio van MNM om het er te hebben over zijn boek over zijn leven en carrière. En daar had de componist en producent wel heel wat te vertellen. Zo vertelde hij dat er "misschien ooit wel eens iets gebeurd is" tussen hem en een lid van de oude K3.

"Is er ooit iets gebeurd?", vroeg Peter zijn goede vriend, waarop Miguel een geheimzinnig antwoord gaf. "Ik heb me nooit misbruikt gevoeld", klonk het, waarna hij toch iets meer uitleg gaf. "Er is één feestje waarvan ik niet goed meer weet wat er daar allemaal gebeurd is." Wie het voormalig K3-lid in kwestie is, wilde Miguel niet kwijt. Hij gaf enkel mee dat het "heel lang geleden" is.

Een video van het gesprekje kan je hier terugvinden.