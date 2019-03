Miguel Wiels en Axana Ceulemans over de grootste uitdagingen tijdens 20 jaar K3: “Bij de switch naar Hanne, Klaasje en Marthe dachten we dat het voorbij was” CD

K3 bestaat deze lente al 20 jaar. De bezetting op het podium is veranderd, maar achter de schermen zijn choreografe Axana Ceulemans (49) en componist Miguel Wiels (46) er al van het begin bij. “Wij zijn trots op wat we gemaakt hebben, ook al wordt dat nog altijd gecatalogiseerd als kindermuziek”, klinkt het in Story.

Op het podium staan ze met drie te schitteren, maar achter de schermen van K3 schuilt een goed geoliede machine waarvan sommige radertjes al de volle twintig jaar meedraaien. Componist Miguel Wiels en choreografe Axana Ceulemans bijvoorbeeld. “Amai, wat worden we oud”, klinkt het lachend bij Axana. “Maar ik voel me wel bevoorrecht om al zo lang deel te mogen uitmaken van het team.” Dat team omvat ook Gert Verhulst, manager Stefan Staes en liedjesschrijvers Peter Gillis en Alain Vande Putte. De meesten van hen waren er al bij in 1999. “Het groepsgevoel is misschien nog het allermooiste aan het hele K3-verhaal”, aldus Miguel.

“We werken allemaal samen keihard aan één product, en doorheen de jaren zijn alle creatievelingen rond K3 meer naar elkaar toegegroeid. Je weet wat de anderen verwachten. Al proberen we altijd origineel uit de hoek te komen.” De aanzet wordt dan ook steevast gegeven door de liedjesschrijvers. “Zoals Kristel altijd zei: alles begint met een mooi liedje”, vult Axana aan. “Mocht Miguel een vreselijk nummer maken, dan zou ik geen inspiratie hebben voor een toffe choreografie. En dan zullen de meisjes zich niet goed voelen op het podium.” De feestelijkheden rond 20 jaar K3 kregen voor Axana wel een zwart randje. Haar mama, die trouwens ook te zien was in de K3-clip ‘Disco oma’, overleed eind februari. “Ze was een van mijn beste vriendinnen, en mijn steun en toeverlaat”, aldus Axana. “Ik heb enorm veel van haar geleerd. Dat ik haar zal moeten missen doet mij veel verdriet.” Maar de choreografe is er de vrouw niet naar om bij de pakken te blijven zitten en zet zich onverminderd in voor K3.

Axana, is het niet moeilijk om haalbare danspasjes te blijven verzinnen?

Axana: “Soms wel. Ik hou vooral van nummers waar soul of salsa in zit. Bij liedjes als ‘Oya Lélé’ of ‘Pina Colada’ ben ik dan ook in mijn nopjes. Maar op ‘Teleromeo’ heb ik serieus gezwoegd. Toen ik dat nummer hoorde, dacht ik: nu is het gedaan.”

Miguel: “Meen je dat? In die 20 jaar K3 was dat nu net het enige liedje waarvan ik zeker wist dat het een hit zou worden.”

En we hebben al gehoord dat jij graag je zin ­doordrijft, Miguel.

Miguel: “Ik ben vrij koppig, ja (lacht). Als ik iets in mijn hoofd heb, krijg je het er nog moeilijk uit. Ook wat de keuzes van singles betreft. Soms zeg ik: ‘Dát had je niet mogen doen.’ Waarop Studio 100 antwoordt: ‘Maar het stond wel drie weken op één.’ ‘Ja, maar mijn keuze had zeven weken bovenaan de hitlijsten gestaan’, reageer ik dan (lacht).”

Axana: “Je wilt niet weten wat ik allemaal moet doen om extra muziek te krijgen in de shows. Dan zegt ­Miguel letterlijk: ‘Ik voel het niet.’ Waarop we vertrokken zijn voor een filosofisch gesprek van een halfuur.”

Hoe zijn jullie destijds bij K3 beland?

Axana: “Ik vormde met mijn zus Larissa de groep Def Dames Dope, en na onze stop ging zij exclusief werken als choreografe van Get Ready. Net toen begon Niels William ook een boysband, en hij zat zonder choreograaf. Omdat mijn zus dat dus niet mocht doen, heb ik hem geholpen. Toen Niels een halfjaar later K3 startte, dacht hij opnieuw aan mij. Zonder Get Ready was niet ik, maar mijn zus dus waarschijnlijk de choreografe van K3 geweest, want ik heb die ambitie eigenlijk nooit gehad. Ik deed het oorspronkelijk meer uit sympathie voor Niels.”

Miguel: “Ik heb William toevallig ontmoet toen ik zat te wachten op een gesprek met Frank Dingenen. Die avond zijn we uitgegaan tot in de vroege uurtjes en sindsdien zijn we boezemvrienden. De rest is ­geschiedenis...”

