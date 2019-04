Exclusief voor abonnees Mieke Dexters heeft genoeg van de kritiek op haar tweelingzus: “Tanja verdient die lelijke verwijten echt niet” Redactie

02 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Mieke en Tanja Dexters (beiden 42) zijn tweelingzussen maar ook twee handen op één buik. Daarom kan Mieke niet meer zwijgen, nu ze haar bekende zus nog maar eens onder vuur ziet liggen na een ongeval met vermeend vluchtmisdrijf. “Het ergst van al: ze noemen Tanja nu weer een slechte moeder”, zegt ze aangeslagen in Dag Allemaal. “Terwijl Valentina haar mama doodgraag ziet.”

Tanja Dexters’ mediacar­rière mag dan al jaren op een laag pitje staan, haar bekendheid is niet bepaald afgenomen. Al is zij, jammer genoeg, al een tijdje eerder een beruchte dan een bekende Vlaming. Zo torst de ex-Miss België het imago van losgeslagen fuifbeest, en stapelt ze de stormachtige liefdesrelaties op.

Ook Tanja’s zakelijke avontuur met de Flamingo Bar in Antwerpen, waarvoor ze in zee is gegaan met een zakenpartner die geen onbekende is voor het gerecht, deed heel wat wenkbrauwen fronsen.

Uiteraard heeft Tanja niet al het onheil dat haar overkwam, over zichzelf afgeroepen. De breuk met Miguel, die haar verliet voor een andere vrouw, en de daaropvolgende pijnlijke vechtscheiding, sloegen uiterst diepe wonden bij haar. Dat Tanja door dat knagende ­verdriet een tijdje niet meer helemaal zichzelf was, kan haar moeilijk worden aangewreven. En voor het recente, felbesproken ongeval-met-­vluchtmisdrijf op de E313 waar Tanja bij betrokken was, treft haar al helemaal geen schuld. Ze reed immers mee als passagier met haar vriend Michael Peeters toen die zwaar in aanrijding kwam met een andere wagen. En toch kwam zij opnieuw onder vuur te liggen.

