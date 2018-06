Mickey Mouse viert 90 dagen lang zijn verjaardag in Disneyland Paris CD

26 juni 2018

16u27

Bron: Eigen berichtgeving 1 Showbizz Mickey Mouse mag in november 90 kaarsjes uitblazen en die verjaardag zal niet onopgemerkt voorbijgaan in zijn thuisbasis Disneyland Paris. De bekende muis zal de hoofdrol spelen in verschillende shows en parades met Halloween en Kerstmis.

Op 19 november is het exact negentig jaar geleden dat Mickey Mouse voor het eerst op het scherm te zien was. En dus plant Disneyland Paris dit najaar een heleboel festiviteiten om de verjaardag van de beroemdste muis ter wereld extra in de verf te zetten. Zo zal Mickey met Halloween, dat al op 1 oktober start in het Franse park, te zien zijn op de speciale praalwagen: Mickey's Illusion Manor. Tijdens het kerstseizoen neemt de bekende muis dan weer plaats achter de drums tijdens Mickey's Christmas Big Band, een show vol kerstliedjes.

Maar heel wat fans zullen ongetwijfeld uitkijken naar de gloednieuwe attractie: Mickey and his PhilharMagique Orchestra. In deze nieuwe 3D-ervaring nemen Mickey en Donald je mee op avontuur door de Disney klassiekers zoals Aladdin, De Kleine Zeemeermin en The Lion King. De attractie opent op 1 oktober in het Discovery Theater.