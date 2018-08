Mickey Mouse krijgt nieuwe 4D-attractie in Disneyland Paris CD

07 augustus 2018

20u30 0 Showbizz In november mag Mickey Mouse 90 kaarsjes uitblazen en speciaal voor die verjaardag krijgt de beroemdste muis ter wereld een nieuwe attractie in Disneyland Paris: Mickey's PhilharMagic. Daarin maak je als bezoeker een muzikale 4D-rondreis langs de grootste Disney-verhalen.

In Mickey's PhilharMagic neemt Mickey Mouse de toeschouwers mee in de wondere wereld van de grootste Disney klassiekers, zoals Aladdin, De Kleine Zeemeermin en The Lion King. Met nieuwe avonturen veroorzaakt door de onbeheerste Donald. Voor jong en oud belooft het een unieke 4D-ervaring te worden in Discovery Theater in het Disneyland Park.

Deze gloednieuwe attractie maakt deel uit van De Grandioze Mickey Mouse Party dat op 1 oktober start en maar liefst 90 dagen duurt. Zo zal de bekende muis de show stelen op zijn gloednieuwe paradewagen tijdens het Halloween seizoen dat diezelfde dag gelanceerd wordt. Maar ook de bekende Disney schurken, waaronder Maleficent en Kapitein Haak, dompelen de bezoekers onder in de gruwelleuke sfeer van Halloween met spookachtige decoraties, onvergetelijke ontmoetingen en spectaculaire shows.

Het Halloween seizoen vindt plaats van 1 oktober tot en met 4 november 2018 in Disneyland Paris. ‘De Grandioze Mickey Mouse Party’ gaat nog verder tijdens het kerstseizoen.