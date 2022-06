Mick Jagger laat van zich horen na coronabesmetting: “Kan niet wachten om weer op te treden”

De Engelse rockband The Rolling Stones begon op 1 juni aan hun Europese tournee. Maar toen de band halt hield bij onze noorderburen op maandag 13 juni liep het fout. Vlak voor aanvang van de show testte zanger Mick Jagger plots positief op het coronavirus, waardoor het concert werd geannuleerd. Er kwam verder geen informatie over de situatie van de zanger. De rocker heeft nu zelf een update over zijn gezondheidstoestand gepost op zijn sociale media. In het bericht bedankt hij iedereen voor alle lieve berichten en vertelt hij hoe hij zich voelt. “Het gaat al veel beter met mij en ik kan niet wachten om weer op het podium te staan volgende week!”

Het concert in Amsterdam, in de Johan Cruijff ArenA, werd zeer last minute afgezegd. Er zaten al heel wat fans vol ongeduld te wachten in de arena en velen waren al onderweg naar het concert. Het optreden dat op vrijdag 17 juni in Bern (Zwitserland) gepland staat, is ook geannuleerd. De band heeft alvast laten weten op hun sociale media dat het concert van Amsterdam verplaatst wordt naar donderdag 7 juli 2022. Spoedig komt er een update over het concert in Bern.