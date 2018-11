Michiel De Meyer speelt hoofdrol in Ketnet Musical ‘TROEP!’ SD

05 november 2018

17u30

Bron: Ketnet 0 Showbizz Na het succes van ‘Kadanza’, ‘Kadanza Together’, ‘Unidamu’ en ‘Team U.P’ presenteren Ketnet en Studio 100 een gloednieuwe editie van de Ketnet Musical ‘TROEP!’. Niemand minder dan Michiel De Meyer (24) speelt de tweede volwassen hoofdrol.

Gisteren werd in de Startshow van Ketnet Musical bekendgemaakt welke 24 kinderen de eer hebben om deel te nemen aan de nieuwe musical ‘TROEP!’. Die gaat op 9 maart 2019 in première. Vandaag maakt Ketnet bekend dat Michiel De Meyer (bekend uit Thuis en de winnaar van Steracteur Sterartiest) de tweede volwassen hoofdrol voor zijn rekening zal nemen, naast de al eerder bekendgemaakte hoofdrolspeelster Maureen Vanherberghen.

“Ik was al van bij het begin fan van Ketnet Musical”, zegt Michiel De Meyer. “Vorig jaar was ik aanwezig op de première: ik heb daar een aantal mensen aangesproken en gevraagd of ik ooit eens kon meedoen. Nu is het zover: ik heb er megaveel zin in. Ik voel me zelf nog heel jong, dus voel me echt thuis bij het jonge team van Ketnet Musical. Samen met de ploeg ben ik er helemaal klaar voor!”

TROEP! is een bruisende musical met een urban tintje en met aandacht voor ecologie. De musical wordt een mix van liedjes uit het Studio 100- en Ketnet-repertoire, aangevuld met een aantal nieuwe nummers.

‘TROEP!’ gaat op 9 maart in première in het Plopsa Theater in De Panne en loopt tot 1 juni. Klik hier voor meer informatie.