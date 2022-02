Michiel De Meyer en Line Ellegiers verwachten eerste kindje

“Ik word een mama. Hoe ik, volgens sommigen, zo onoverwinnelijk in deze wereld zou mogen staan, raak jij, mijn klein mensje, me nu al op zo een diep niveau”, schrijft Line op Instagram. “Kwetsbaar en onzeker begin ik aan het mooiste avontuur van ons leven, leven geven. Ik ben bevoorrecht jou nu al zo dicht te mogen voelen en te omarmen met heel mijn lijf en lief. Veel intuïtiever reis ik door dit leven waarin, door jouw bestaan, alles vervaagd. We zijn op weg naar de kwetsbare helden wereld, waarin wij ons best zullen doen om jouw helden te worden. Ik kan niet wachten om jou te ontmoeten, je tegen mijn borst te drukken en je te vertellen dat alles altijd goed komt. Ps: Weet je? Papa is ook een held. Mijn held. Ik deel hem graag met jou. Love you, Mama.”