Michelle Williams over haar Destiny’s Child-collega’s Kelly Rowland en Beyoncé: “Toen ik het mentaal moeilijk had, waren ze er voor mij”

CelebritiesDestiny’s Child ging in 2005 al uit elkaar, maar Michelle Williams (41) , Beyoncé (39) en Kelly Rowland (40 kunnen het tot op vandaag nog steeds erg goed met elkaar vinden. In een recent interview vertelde Michelle bijvoorbeeld nog hoe haar twee voormalige collega’s haar geholpen hebben met haar mentale gezondheid.

In een interview met Loose Women vertelde Michelle Williams dat ze er spijt van heeft dat ze Beyoncé en Kelly Rowland niet eerder verteld heeft over de worstelingen met haar mentale gezondheid. “Ze hebben mij ontzettend hard gesteund doorheen deze periode en als ik opnieuw de kans kreeg, zou ik hen er veel eerder over verteld hebben.”

Al was niet iedereen die deel uitmaakte van de groep even begripvol. Toen ze haar problemen op een gegeven moment toevertrouwde aan een medewerker, kreeg ze in ruil een koude douche. “Toen ik mij op een bepaald moment minder goed voelde, heb ik iemand uit het team aangesproken, maar kreeg ik volgend antwoord: ‘Nee, jullie gaan op tournee, hebben net een contract van enkele miljoenen getekend en jullie hebben een eigen Barbiepop. Het gaat jullie net allemaal voor de wind.”

Toen ze het er in 2017 het er nog eens met de persoon in kwestie over had, kreeg ze wel een compleet andere reactie. “Had ik toen geweten wat er nu allemaal bekend is over een depressie, dan had ik helemaal anders gereageerd.”

Lang gewacht

In haar interview met Loose Women vertelde Michelle nog dat ze voor het eerst symptomen van een depressie vertoonde in de middelbare school. Destijds had de zangeres ook geen idee hoe ze om hulp kon vragen. “Ik wist niet hoe ik het moest uitspreken. Ik had er gewoon niet de juiste woordenschat voor.”

Williams heeft uiteindelijk erg lang gewacht om hulp te zoeken voor haar problemen. Pas toen ze de dertig voorbij was, heeft ze voor de eerste keer hulp gezocht. “Rond die periode kreeg ik voor het eerst officieel te horen dat ik met een depressie kampte, maar pas negen jaar later heb ik mezelf laten opnemen in een instelling.”

Drie jaar geleden, in 2018, vertelde Michelle dat die intense therapiesessies haar leven gered hebben. In de toekomst wil ze dan ook mensen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden een hart onder de riem steken. “Je bent niet zwak als je om hulp vraagt. Het kan je leven redden.”

LEES OOK: