Michelle Obama verbluft met duizelingwekkende hoge glitterlaarzen van 4000 dollar

20 december 2018

20u10

Bron: AD 1 Showbizz Voormalig First Lady Michelle Obama (54) heeft voor een boekpresentatie in New York gisteren een duizelingwekkend paar laarzen uit haar inloopkast getrokken. Modegoeroes raken niet uitgepraat over de dijhoge glitterlaarzen van het Spaanse merk Balenciaga. Aan het bijzondere schoeisel hangt een prijskaartje van 4000 dollar.

Michelle besprak de keuzes die ze als presidentsvrouw heeft gemaakt en fragmenten uit haar onlangs verschenen boek Becoming met Hollywoodster Sarah Jessica Parker. De Sex and the City-actrice verdween in het niet toen het publiek van het uitverkochte Barclays Center in de New Yorkse wijk Brooklyn zag hoe de vrouw van Barack Obama haar entree maakte in een kanariegele jurk van zijde.

De creatie had een split aan de voorkant waardoor de thigh-highs van de 1.80 meter lange Michelle niet te missen waren. Volgens Cosmopolitan Magazine zijn alle andere schoenen op de wereld vanaf nu niks meer waard. “RIP voor mijn schoenencollectie, alle andere laarzen zijn vanaf nu dood voor mij’’, oordeelt journaliste Mehera Bonner.

Wie tijdens het kerstdiner behoorlijke glamoureus voor de dag wil komen, kan terecht bij Balenciaga. De gouden ‘mes over de knie-laars’ is nog beschikbaar. “Dit opvallende paar is gemaakt van elastisch stretchmateriaal en gesneden tot een over-the-knee silhouet met een vlijmscherpe puntteen en een torenhoge naaldhak. Voeg een onverwachte sprankeling toe aan een geheel zwart ensemble’’, luidt de verkooptekst. Op Twitter gaan ondertussen duizenden foto's van fashionista Michelle Obama rond.

