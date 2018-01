Michelle Obama geeft eerste interview sinds ze het Witte Huis verliet TC

30 januari 2018

Talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres krijgt donderdag de eer om Michelle als eerste te interviewen. Bij wijze van verjaardagscadeautje.

Ellen wordt namelijk 60 jaar en dat viert ze in haar 'The Ellen DeGeneres Show'. Michelle komt langs om die verjaardag mee te vieren en om uitgebreid te praten over de liefdadigheidsprojecten waarbij ze nu betrokken is. Ook in de aflevering van vrijdag, het tweede deel van de verjaardagsspecial, krijgt Ellen hoog bezoek. Dan komt Jennifer Aniston langs. Jennifer en Michelle waren de twee dames die het hoogst op Ellens verlanglijstje stonden om te interviewen.