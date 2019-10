Michèle De Bruyne onthult kunstwerk dat ze van Kevin cadeau kreeg: "Hij heeft de lat wel héél hoog gelegd" Jan Ruysbergh

09 oktober 2019

00u00 1 Showbizz "Adembenemend!" Michèle Lacroix is in de wolken met het schilderij dat ze als cadeautje kreeg van haar man, Rode Duivel Kevin De Bruyne. Het portret, gebaseerd op een foto van haar, werd gisteren onthuld. "Nu is het mijn beurt om Kevin te verrassen, maar hij heeft de lat wel héél hoog gelegd.”

Als de vrouw van één van de vijf beste voetballers ter wereld in Sint-Martens-Latem neerstrijkt, is het alsof de koningin op bezoek komt. Chaperonnes, champagne en oesters inbegrepen. De persbelangstelling was massaal. "Ik ben een beetje overdonderd door al die aandacht, dit had ik echt niet verwacht", vertrouwde Michèle Lacroix (23), mevrouw Kevin De Bruyne, ons toe. Enkele minuten voordien heeft ze voor het eerst haar kunstwerk mogen zien in de Boutique Gallery. Dat is de kunstgalerij die ex-K3-manager Niels William en zijn vrouw Ellen sinds iets meer dan een jaar uitbaten in het Oost-Vlaamse dorpje aan de Leie.

Het mocht wat kosten

Manlief Kevin had bij de internationaal bekende Grobbendonkse kunstenares Isabelle Scheltjens een glasmozaïek besteld, gebaseerd op een foto van zijn echtgenote. Een cadeautje voor hun tweede huwelijksverjaardag, en dat mocht wat kosten. Een werk van Scheltjens - die de koning van Marokko en de Britse topkok Gordon Ramsay tot haar klanten mag rekenen - kost algauw in de tienduizenden euro's.

"Ik vind het werk echt adembenemend", aldus Michèle. "Ik kan niet wachten om het aan de muur te hangen in onze villa in Heusden-Zolder. Jammer genoeg kan ik het nog niet meenemen, want het is tot 2 november te bezichtigen in de galerij. Ik ga tussendoor niet komen kijken, nee, want ik vlieg terug naar Manchester. Kevin en ik zijn allebei heel graag in ons nieuwe huis, maar plannen om nu al terug te keren uit Manchester zijn er nog niet. We zien wel wat er op ons pad komt." Echtgenoot Kevin was in Manchester gebleven, al had hij maanden geleden beloofd om op de onthulling aanwezig te zijn. "Maar hij is geblesseerd en daardoor is hij niet opgeroepen voor de match van de Rode Duivels donderdag (morgen, red.)", legt Michèle uit. "Het was beter dat hij in Manchester bleef voor zijn behandeling. Jammer, maar hij is er in gedachten bij." Ook zoontjes Mason Milian en Rome waren er niet bij. Michèle heeft haar kunstwerk dus, en nu is het haar beurt om een cadeautje voor Kevin uit te zoeken. "Maar ik heb nog geen idee wat", lacht ze. "Kevin heeft de lat wel héél hoog gelegd, dat besef ik maar al te goed."