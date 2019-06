Michel Wuyts moet passen voor Ronde van België MC

04 juni 2019

00u00 0 TV Het is een pechseizoen voor wielercommentator Michel Wuyts. Nadat de 62-jarige verslaggever eind april door een zware verkoudheid moest afzeggen voor Luik-Bastenaken-Luik, moet hij nu verstek geven voor de Ronde van België, die op 12 juni van start gaat.

Michel werd, net als 20 jaar geleden, getroffen door klierkoorts en moet nog even uitzieken. Zijn plaats zal volgende week ingenomen worden door Christophe Vandegoor, die samen met Sven Nys het commentaar zal verzorgen. Carl Berteele is de man op de motor. Voor de verslaggeving van de Ronde van Frankrijk, die dit jaar op 6 juli van start gaat in Brussel, zou Michel weer helemaal fit moeten zijn.