Michel Wuyts en José De Cauwer eerste keer in jaren niet naar Tour De France MVO

14 juli 2020

08u59

Bron: Nieuwsblad 1 Showbizz VRT-commentatoren Michel Wuyts (63) en José De Cauwer (70) mogen dit jaar niet naar Frankrijk om de Tour De France te volgen. Vanwege de coronacrisis zal het dit keer slechts een studio in Brussel worden.

Op 29 augustus gaat de Tour De France 2020 van start. Uitzonderlijk niet met het vaste duo van VRT die ter plekke alles in de gaten houden. Beide journalisten vinden dat erg jammer, maar de zender wil geen risico’s nemen, aldus woordvoerder Hans Van Goethem in het Nieuwsblad: “Wuyts en De Cauwer vallen allebei in de risicogroep”, klinkt het. “En er is nog te veel onduidelijk over de organisatie van deze Tour tijdens de coronacrisis. We nemen dus het zekere voor het onzekere.”