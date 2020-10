Michel Van den Brande wil zich herpakken na liefdesbreuk: “Er moeten serieus wat kilo’s af” Redactie

01 oktober 2020

09u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Begin september liet een licht emotionele Michel Van den Brande (59) uit ‘The Sky Is the Limit’ zich in ‘Gert Late Night’ ontvallen dat z’n relatie met Sofie voorbij is. Ondanks de vele hoogtes en laagtes kwam dat toch als een verrassing, en het ziet er niet naar uit dat de twee zich zullen verzoenen. “Ik moet voort. En dus heb ik de knop omgedraaid”, aldus Michel.

“Het is mijn eigen schuld”, bekende Michel na de breuk. “Ik was berichtjes aan het sturen met een andere vrouw. Ik ben nogal een flirter, of hoe noemen ze dat? Ik was me aan het vervelen en was op mijn gsm met een vrouw aan het praten. Toen Sofie de sms’en ontdekte, heeft ze haar koffers gepakt en is ze vertrokken. Ja, ik denk dat er nu iets gebroken is. Maar ik wil dat toch eens zeggen: ik ben nooit op een ander geweest. Ik heb een klein pietje, ik zou niet weten wat ik op een ander moet gaan doen. Sofie krijgt van mij zeker alle tijd om terug te komen. Ik flirt graag met de vrouwen, maar daar stopt het ook bij.”

Intussen zijn we een maand verder. Zou Sofie deze fout van Michel opnieuw met de mantel der liefde bedekt hebben? Heeft ze hem vergeven? “Nee, Sofie is nog altijd niet terug. Ik denk dat ze het deze keer écht meent. Ik zie het eerlijk gezegd niet meer goed komen tussen ons... Volgens mij was dit voor haar de druppel. Het is zó spijtig! Ik had die sms’en nooit mogen sturen, maar ja... Ik kan de klok niet terugdraaien, hé. Ik hoor Sofie zo nu en dan nog, we sturen elkaar nog sms’jes. Maar daar stopt het. Ik ben trouwens niet de enige die haar mist. Ook mijn kleindochter mist Sofie enorm. Mijn dochter kwam hier laatst op het appartement en ons Olivia was Sofie aan het zoeken. Ja, dat maakt het nog pijnlijker.”

Op naar de 100?

Toch blijft Michel niet bij de pakken neerzitten: “Ik moet voort. En dus heb ik de knop omgedraaid. Ondertussen gaat het weer wat beter met mij. Ik slaap nu met een slaapmasker voor mijn apneu. En ik heb al nachten van zes uur slaap terwijl ik vroeger bijna niet sliep. Dat gaat dus de goede kant op!”

Voor de rest stort Michel zich op z’n werk. “En misschien het belangrijkste: aan mijn gewicht ga ik nu écht iets doen”, zegt hij. “Ik weeg 118 kilo en zou graag naar 105 gaan. En waarom daarna niet naar de honderd? Goh, ik heb vrienden die zich lieten opereren, maar dat zijn nu ­precies ­opgewarmde lijken...Nee, ik wil er gezond blijven ­uitzien.”

Niet voor Sofie

“Ik ga het eerst zelf proberen. Door minder te eten en minder bier te drinken’, zegt Michel nog. ‘Met Sofie ging ik regelmatig op restaurant maar nu ik alleen ben, eet ik meer op m’n appartement. Voor alle duidelijkheid: ik hoop Sofie niet terug te winnen op deze manier. Ik doe dit volledig voor mezelf.”

