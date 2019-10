Michel Van den Brande wil in de politiek stappen: “Waarom hebben wij in godsnaam zes regeringen nodig?” TDS

29 oktober 2019

14u42

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Michel Van den Brande (56) overweegt een politieke carrière. Dat maakt de bekende ondernemer deze week bekend in Dag Allemaal. “ Ik wil opkomen voor de werkende mens”, maakt Van den Brande zich sterk. “Waarom hebben wij in godsnaam zes regeringen nodig?”

“Ik ben het echt beu in België”, steekt Michel van wal in Dag Allemaal. “Er is één partij die overduidelijk de verkiezingen wint, en wie zit er in de regering? De verliezers! Hoe kunnen wij nu nog in die politici blijven geloven? Het is toch niet normaal dat een modale werkmens een pensioentje van nog geen 1.200 euro krijgt voor een loopbaan van 45 jaar, terwijl de ministers overbetaald worden en een mooi pensioen opbouwen. Waarom hebben wij zes regeringen nodig?”

Om verandering teweeg te brengen, overweegt Michel om in de politiek te stappen. Hij heeft dan ook een plan van aanpak klaar: “Als ik verkozen zou worden, maak ik één regering, bestaande uit tien ministers en één premier. Ik zou België bijeenhouden en investeren in het landsgedeelte dat er behoefte aan heeft”, stelt Michel.

Harde hand

Een ander heikel punt voor het ‘The Sky is the Limit’-gezicht zijn naar eigen zeggen “de vluchtelingen.” “Wij worden overspoeld door mensen van vreemde origine. Ik zeg niet dat die mensen niet geholpen moeten worden, maar niet met geld en huisvesting”, klinkt het. Michel wil daarom met de harde hand optreden, moest hij verkozen worden. “Mensen die hier niet thuishoren, moeten binnen de twee weken terug naar hun thuisland gestuurd worden. Ik ben een grote voorstander om de mensen te helpen in hun thuisland. Neem Syrië als voorbeeld: stuur de mensen terug naar hun land en geef hen de middelen om hun land terug op te bouwen. Maar nu geeft de politiek een verkeerd signaal.”