Michel Van den Brande wil horeca steunen met ‘terras’-stellingen

27 mei 2020

17u40 6 Showbizz Michel Van den Brande (59), stellingbaas van Kontrimo en bekend van ‘The Sky Is The Limit’, wil de horeca in Vlaanderen helpen overleven na de coronacrisis. Michel moet het ook al bijna drie maanden zonder al zijn favoriete restaurants stellen. Inmiddels bedacht de zakenman, samen met zijn kameraad Perry Gouttière, een oplossing voor het terrasprobleem in Vlaanderen. “In plaats van overal parkeerplaatsen te doen verdwijnen zou de horeca beter werken met terrassen in de hoogte. Een terrastoren of een terrasplatform”, aldus de stellingbouwer.

Michel Van den Brande gaat normaal twee tot drie keer per dag een horecazaak binnen. Voor hem is de sluiting van de restaurants zeker voelbaar geweest. “’s Morgens ontbijt ik met mijn vrienden meestal in een broodjeszaak in Sint Niklaas, ’s middags lunch ik normaal bij mijn zoon in Hamme in De Kaai, en ’s avonds eet ik meestal met enkele vrienden in Het Boshuis in Waasmunster, het restaurant van de zus van mijn vriendin Sofie. Voor mijn gewicht is deze sluiting van de horeca een zegen, maar voor al die zelfstandigen en medewerkers is het een echte ramp”, zo zegt Michel.

Hij vroeg zich af of hij en zijn vrienden met zijn stellingmateriaal niet meer kon doen dan enkele gevelstellingen bouwen. “Ik denk echt dat ik de horeca kan helpen. Oké, het kost ook wat geld, maar het komt dubbel en dik terug in de kassa. We moeten allemaal elkaar steunen, vind ik. Zodat we snel op een normale manier kunnen eten en drinken en vooral genieten.”

Hij postte ook meteen een filmpje op zijn Facebookpagina waarin hij zijn idee voor zijn stellingterras uit de doeken doet. “Het idee is eigenlijk even simpel als geniaal. Je plaatst een stelling voor de gevel of op de parking van je restaurant en je kan je terrascapaciteit verdubbelen. Mits de nodige aankleding, want je kan er iets prachtigs van maken voor weinig geld, en dan kunnen je klanten allemaal in de openlucht zitten. Veiliger kan niet. En ook voor mensen die liever buiten in de schaduw zitten, dat kan perfect. Het ene terras doet dienst als zonnewering voor het andere terras. Voor ieder wat wils, dus”, zegt de stellingbouwer. “Een eigen terrasstelling begint al vanaf 1.250 euro,” geeft hij nog mee. “Plaatsing en afbraak inbegrepen.”



