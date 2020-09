Michel Van den Brande voorlopig weer single: “Sofie is gaan lopen” TK

11u11 15 Showbizz De relatie tussen ‘The Sky Is The Limit’-gezicht Michel Van den Brande en zijn Sofie, die al veel hoogtes en laagtes heeft gekend, is voorbij. Voorlopig toch, vertelde Michel in ‘Gert Late Night’. Hij geeft grif toe dat het zijn eigen schuld is. “Ik was aan het sturen met een andere vrouw.”



Sinds enkele weken is Michel opnieuw single, vertelde hij dinsdag op de boot bij Gert en James. “Er is veel gebeurd in mijn privéleven. Enkele weken geleden is Sofie gaan lopen, zij is weggegaan bij mij”, klonk het. “Het is een beetje mijn eigen fout. Ik ben nogal een flirter, of hoe noemen ze dat? Ik was me aan het vervelen en was op mijn gsm met een vrouw aan het praten. En op een bepaalde dag ben ik dronken thuisgekomen en hing er bruine crème (foundation, red.) aan mijn bril.” Hoe die daar terechtkwam, weet hij zelf niet. “Ik maak altijd plezier voor een ander en nu krijg ik natuurlijk het deksel op mijn neus.”

Toen Sofie de sms’en ontdekte, heeft ze haar koffers gepakt en is ze vertrokken. Michel is niet zeker dat ze terugkomt. “Ik denk dat er nu iets gebroken is. Maar ik wil dat toch eens zeggen: ik ben nooit op een ander geweest. Ik heb een klein pietje, ik zou niet weten wat ik op een ander moet gaan doen.” Hij hoopt dat het weer goedkomt. “Zij krijgt van mij zeker alle tijd. Ik flirt graag met de vrouwen, maar daar stopt het ook bij.”

