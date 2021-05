Michel Van den Brande viert 60ste verjaardag: “Geen feest, maar zaterdag wel eerste vaccin”

ShowbizzVandaag viert Michel Van den Brande z’n 60ste verjaardag, maar dat is niet van ganser harte. “Met 40 en 50 jaar worden, had ik totaal geen probleem. Maar die zes zien staan, is iets anders.”

Door de coronamaatregelen ziet Michel z’n groot verjaardagsfeest in het water vallen. “Ik had ‘Het Witte Paard’ in Blankenberge en een hotel afgehuurd voor m’n feest. Er gingen 300 gasten komen, maar ik heb alles moeten annuleren. Maar van zodra alles terug mag, maak ik er opnieuw werk van.”

Hoe voelt het om 60 te worden?

“Verschrikkelijk! Met 40 en 50 jaar worden, had ik totaal geen probleem. Maar die zes zien staan is iets anders. Dit doet echt pijn. Ik weet wel dat ik nog niet oud ben, maar toch voel ik me vandaag een oude mens.”

Je gaat het toch een beetje vieren?

“Maar ja. Deze middag hebben we met de werknemers een glaasje champagne gedronken en enkele vrienden zijn al cadeaus komen afgeven. Heel zot mag ik wel niet doen, want ik krijg zaterdag mijn eerste coronavaccin.”

Dat is een mooi verjaardagsgeschenk.

“Zeker. En het is er eentje van Pfizer, zo moet ik gelukkig niet te lang wachten op m’n tweede spuit.”

Opnieuw opa

Je hebt in Blankenberge het café Pand 18 overgenomen. Klaar voor de opening dit weekend?

“Wij gaan nog een weekje wachten en pas het volgende weekend opengaan. Ik wil eerst afwachten hoe de mensen gaan reageren als ze opnieuw ‘losgelaten’ worden. Ik heb echt geen zin in dronken toestanden, want dat zal het volgens mij worden. Mijn zoon Dylan die daar alles op zich neemt, is ook nog volop bezig met de nieuwe kassa en het terras. Een weekje uitstel is geen overbodige luxe.”

Je bent vorige maand ook opnieuw opa geworden, proficiat!

“Ja, m’n dochter Jessy is bevallen van een zoontje, Julian. Haar dochtertje Olivia-Lou-Anne is ondertussen 2,5 jaar. Ze zijn wel recent moeten verhuizen, want het appartement waar ze woonden, had maar twee slaapkamers. Maar het grootste deel van de tijd is Jessy alleen thuis met de kindjes. Haar vriend Mame-Ibre Anne is atleet en is continu van huis weg.”

Volledig scherm Jessie Van den Brande met haar partner © RV

Jij weet met de opnames van ‘The Sky is the Limit’ wel wat gedaan.

“Ja, we hebben al enkele mooie draaidagen achter de rug. Maandag gaan we filmen in Knokke. Ik had wel vooraf tegen Peter Boeckx (maker van het programma, nvdr) gezegd dat er nieuwe elementen moeten inzitten. Zo gaan we bijvoorbeeld filmen als ik mijn elektrische Harley Davidson ga ophalen. De eerste trouwens in België! Ik had op een dronken moment een tijd geleden tegen iemand gezegd dat ik die motor zou willen mocht hij ooit uitkomen. Die man belde mij toch wel zeker om te zeggen dat ik hem mocht ophalen.” (lacht)

En heb je Marie-Anne De Nil ondertussen gezien tijdens de opnames?

“Neen en dat hoeft voor mij echt niet. Ik kan soms haatdragender zijn, ja. Ik heb moeite gedaan om haar in het programma te krijgen en pas op: ze doet dat goed, hé. Maar ze is zo’n baasspeler en een dominante vrouw. Ik blijf liever uit haar buurt.”

