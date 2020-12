Showbizz Michel Van den Brande voorlopig weer single: “Sofie is gaan lopen”

9 september De relatie tussen ‘The Sky Is The Limit’-gezicht Michel Van den Brande en zijn Sofie, die al veel hoogtes en laagtes heeft gekend, is voorbij. Voorlopig toch, vertelde Michel in ‘Gert Late Night’. Hij geeft grif toe dat het zijn eigen schuld is. “Ik was aan het sturen met een andere vrouw.”