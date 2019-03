Michel Van Den Brande strijdt tegen huidkanker: "Ik bescherm mijn hoofd veel te weinig tegen de zon" Michael Vanderleyen

00u00 1 Showbizz Na een eerdere strijd tegen teelbalkanker lijdt ondernemer Michel Van den Brande (57), die bekend werd door het VIER-programma 'The Sky Is The Limit', nu aan huidkanker. Dat maakte de Kontrimo-baas zelf bekend op Facebook. "Omdat mensen zich anders zullen afvragen waarom ik met zo'n rode hoofdhuid rondloop. Maar dat komt dus door de chemozalf."

Michel Van den Brande deelde het nieuws via zijn eigen Facebookpagina, om alle vooroordelen de kop in te drukken. "Ik ga om de zes maanden op controle bij een dermatoloog", schrijft hij. "Die heeft in het verleden ook al enkele kwaadaardige vlekjes op mijn rug weggenomen. Daar is dus al serieus in gesneden. En ja, nu heeft ze dus ook van die vlekjes op m'n hoofdhuid ontdekt. Dat was uiteraard even verschieten. Die vlekjes komen er volgens haar omdat ik m'n hoofd veel te weinig bescherm tegen de zon. Maar ja, ik loop al jaar en dag elke dag met mijne kop bloot, hé. Een muts of een pet kan ik gewoon niet verdragen."

Van den Brande startte pas met zijn chemobehandeling. "Vijf weken lang moet ik nu elke ochtend en avond mijn hoofdhuid insmeren met zo'n chemozalf. Allé, Sofie doet dat bij mij, hé. Ze staat nu samen met mij op om half vijf en smeert dan, voor ik ga werken, heel m'n hoofd in. Ik kan dat zelf wel, maar Sofie heeft fijnere vingers. (lacht) Ze doet dat goed. Het gevolg van die zalf is wel dat mijn hoofdhuid er helemaal rood door aanloopt. Er komt zelfs wat huid los, da's zo'n akelig gevoel."

Goede hoop

Eerder overwon Van den Brande al teelbalkanker. "Drie jaar heb ik toen gestreden tegen die ziekte. Ik ben ook verschillende keren geopereerd geweest. Eens een kankerpatiënt, altijd een kankerpatiënt, zeggen ze toch altijd. Op medisch vlak heb ik dus al wat meegemaakt. Maar ik kan het wel relativeren. Volgens mijn dermatoloog hoef ik me ook geen zorgen te maken. Ik was er volgens haar gelukkig heel snel bij." Van den Brande blijft intussen gewoon werken. "Tuurlijk, de zaak blijft draaien, hé. Alleen zijn er dus al wel enkele klanten verschoten van mijn vuurrood hoofd. (lacht) Ach, komt wel weer goed. Net zoals het sinds een tijdje weer helemaal goed zit tussen mij en Sofie, na die korte breuk eind vorig jaar."