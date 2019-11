Michel Van den Brande serieus over politieke carrière: “Met uitzondering van Gwendolyn Rutten mag iedereen mij bellen” SDE

14 november 2019

18u13

Bron: Krant van West-Vlaanderen 5 Showbizz In Dag Allemaal vertelde Michel Van den Brande (56) al eens over zijn politieke ambities. Dat hij het toen serieus meende, maakt hij duidelijk in de Krant van West-Vlaanderen, waar hij zijn ambities nog eens extra toelicht.

Michel Van den Brande vertelt in de Krant van West-Vlaanderen dat hij die uitspraken over in de politiek gaan, niet zomaar deed. “Ik doe het niet om in de belangstelling te komen”, laat hij optekenen. “Ik heb het al gemaakt in het leven. Maar er loopt vandaag van alles mis in dit land, en de mensen pikken het niet langer. Er is nood aan politici die het durven te zeggen zoals het is. Ik moet denken aan dat liedje van Willem Vermandere: die ‘bange, blanke man’ is een bange blanke politicus geworden. Misschien moet ik Jean-Marie Dedecker eens bellen. Die zegt tenminste zijn gedacht.”

Van den Brande is ervan overtuigd dat hij de geschikte man is om de politiek in te gaan. “Men zegt wel eens dat je een olifantenvel moet hebben om in de politiek te gaan. Ik heb niet alleen een dik vel maar ook een brede rug", vertelt hij. “Maar ik heb ook het hart op de tong en spreek de taal van de gewone man. Als mensen mij daarom een populist of opportunist willen noemen, laat ze dan doen. Mijn grote mond kan van pas komen om de waarheid te zeggen en ik zou nooit beloftes doen die ik niet kan waarmaken. Wel ben ik mij ervan bewust dat ik die plannen niet alleen kan realiseren. Ik ben onervaren in de politiek, en ik ben maar tot mijn twaalfde naar school geweest.” Dus roept hij politici op om samen met hem voor verandering te zorgen. “De kiezer werd na de laatste verkiezingen bedrogen en ik wil er in 2024 mee voor zorgen dat dit de traditionele partijen zuur opbreekt. Dus ja, het is mij menens. Met uitzondering van Gwendolyn Rutten mag iedereen mij bellen.”