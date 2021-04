Michel Van den Brande over nieuwe ‘Sky Is The Limit’: “Ik heb het bijgelegd met De Nil, maar Harry en Olga...”

ShowbizzU heeft het vast wel al gehoord: er komt een all-star seizoen van ‘The Sky is The Limit’. Van de partij: stellingbouwer Michel Van den Brande (59), die nochtans had gezworen nooit meer mee te doen als Marie-Anne De Nil (67) nog in de reeks zou opduiken. Zijn de plooien intussen gladgestreken? En hoe is de verhouding met de andere deelnemers?